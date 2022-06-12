Москва, , 12:29 — REGNUM Церемонию вручения государственных премий проводит в настоящее время в Георгиевском зале Кремля в Москве президент России Владимир Путин. Трансляцию церемонии 12 июня ведет пресс-служба администрации президента РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе церемонии глава Российского государства вручает медали Героя Труда РФ и знаки лауреатов Государственных премий за выдающиеся достижения в 2021 году в различных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) с Днём России направили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.