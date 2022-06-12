12 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что украинские власти должны приложить более активные усилия для реформирования и модернизации Украины на пути к вступлению в Европейский союз.

Мирослава Романенко, , 16:11 — REGNUM Украинские власти должны приложить более активные усилия для реформирования и модернизации Украины на пути к вступлению в Европейский союз. Об этом 11 июня в ходе визита в Киев заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик отметила, что «Украина… уже была на хорошем пути» до начала Россией спецоперации. По словам главы Еврокомиссии, нынешняя ситуация является огромным «стресс-тестом».

«И вся страна активизируется. Такой же дух необходим для реформирования и модернизации страны. И Европа здесь, чтобы поддержать вас», — цитирует политика ТАСС.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сочли слова главы ЕК издевательством.

Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен в Киеве Официальное интернет-представительство президента Украины

«Модернизация полным ходом! Был Маріуполь — стал Мариуполь. И т. д. Ждём Миколаїв в Николаев», — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Ну вот всё и проясняется. Говорить Украине сейчас такое — это издевательство. И лишнее доказательство того, что никто и не собирался брать ее в ЕС», — отметила Елена М.

«Стоило для этого заявления тащиться в Киев или своим визитом пилюлю подсластила?» — недоумевает Татьяна.

«Скоро не станет Украины и не будет никаких проблем», — пишет Игорь.

«Могли бы и не обещать Украине ничего. Можно было бы избежать многих проблем. Наобещали и теперь в «кусты»…» — написала Валентина.

«Так они уже три месяца процесс реформации проходят», — с сарказмом добавил ED.

«Женщина из параллельного мира», — прокомментировал слова политика «И».

«Мы вам перезвоним», — смеется Аскольд.

«Сейчас Россия отреформирует Украину, а потом примите, если будет что принимать», — иронизирует Marina L.

«Это они так глумятся, надо понимать?» — недоумевает Наталья.

«Дурят народ Украины уже много лет», — добавил «Мс».

«Короче, как всегда. Двери открыты, но вы попробуйте найти эту дверь…» — пишет Alexey.

«Другими словами: мы типа друзья, но кушать вы всё равно будете за сараем из корыта, и на людях не вздумайте ко мне подходить», — проиллюстрировал ситуацию один из участников обсуждения.

«Разводят как лохов. Это как выделили 40 млрд. Оставили их в Америке, а эти деньги теперь должна Украина. Хорошая помощь! А если посчитать и проценты. Куда Байден их будет девать на том свете?» — отреагировала Elena.

«Тётя Урсула зачем ездила?.. Такой текст можно и по мейлу отправить», — написал Alex.

«Уже все они легализовали, что можно. Не подходит для Европы?» — поинтересовалась Ольга.

«Ну они реформируют. И модернизируют. Для вступления… в Польшу», — комментирует Dmitry 755.

«Мне кажется, Украину уже так переформатировали, что просто дальше некуда», — добавил Jay.

«Она имеет ввиду трансформироваться в Польшу как можно скорее. Это самый быстрый путь в ЕС!» — с сарказмом подытожила Anastacia.