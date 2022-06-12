Москва, , 12:23 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Каховка и Чернобаевка Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Синичино Харьковской области, Попасная ЛНР. Об этом 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ.

В результате ударов уничтожено: более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и 5 складов боеприпасов и топлива.

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