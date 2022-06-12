Донецк, , 12:22 — REGNUM Свои поздравления жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) с Днём России направили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Поздравительные сообщения 12 июня размещены в телеграм-каналах глав республик Донбасса.

Флаг России

«За три десятилетия независимости Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене», — написал в своем сообщении Пасечник.

Также он добавил, что за это время Российское государство смогло с честью и достоинством преодолеть все сложные испытания и переломные этапы, «оказывая помощь как своему народу, так и всем, кто в ней нуждался».

При этом глава ЛНР уточнил, что День России объединяет не только ее жителей, но и всех тех, кто чувствует свою сопричастность к истории и культуре великой страны, включая жителей Донбасса, «которые восемь лет ощущают себя частью огромного Русского мира, получая от братского народа крепкую поддержку и сопереживание».

В свою очередь Пушилин указал, что каждый из жителей ДНР гордится своей Большой Родиной, подвигами и достижениями предков, а также примерами их героического труда и упорства.

«Мы умеем побеждать, как это делали они. В 2014 году Донбасс поднялся за Русский мир, за единство с Россией, за общий исторический путь и судьбу», — отметил он.

Кроме того, глава ДНР уточнил, что в республике на данный момент сделано очень многое для укрепления политической, культурной, экономической интеграции с Россией.

«Мы твердо знаем, что жители Российской Федерации и ее руководство всецело поддерживают нас, и искренне благодарны за это», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственные флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики подняли в День России на мемориальном комплексе «Саур-Могила» активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Донбассе.