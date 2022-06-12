Чита, 12 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Церемония награждения государственными наградами состоялась 12 июня в честь празднования Дня России на центральной площади Читы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, вручил награды губернатор Забайкальского края Александр Осипов, также он поздравил всех забайкальцев с государственным праздником.

Правительство Забайкалья День России в Забайкалье

«Нам очень повезло, что мы живем в прекрасной, удивительной, богатой стране. Богатой, в первую очередь, людьми, которые ее населяют. Нет ни одной такой страны и такого народа. Здесь живут люди науки, культуры, искусства, промышленности, изобретатели. У каждого из нас есть возможность войти в историю — в своей должности, в своей роли, на своем месте.

Помощь каждого — это уже самый главный план. Честное, добросовестное отношение друг к другу, отказ от того, чтобы нажиться на ком-то, не заплатить зарплату, не отдать долг, недобросовестно выполнить работу, наплевательски отнестись к беде или проблеме твоего соседа или родственника — всё это подвиг. От каждого из нас нужна реальная деятельность. Мы обязаны поддерживать друг друга. Каждый добросовестный поступок укрепляет мощь и силу нашей с вами Родины. Поздравляю вас с Днем России!», — сказал глава региона.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени машинист роторного экскаватора акционерного общества «Разрез Харанорский» Алексей Варич.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующему кафедрой Читинской государственной медицинской академии Владимиру Горбунову.

За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 объявлена благодарность Президента РФ проректору, директору центра цифровой трансформации образования института развития образования Забайкальского края Любови Казаковой и заместителю директора по учебной работе Читинского педагогического колледжа Оксане Сидоренко.

За большой вклад в развитие Дальнего Востока знаком отличия «За заслуги в развитии Дальнего Востока» награждены: врач-терапевт приемного отделения Нерчинской ЦРБ Александра Колосова, врач-анестезиолог-реаниматолог скорой медицинской помощи Наталия Мицук, медицинская сестра инфекционного отделения №3 моностационара для лечения больных COVID-19 Забайкальского краевого клинического госпиталя ветеранов войн Елена Сапожникова, врач-инфекционист моноотделения №5 для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 краевой клинической инфекционной больницы Валерий Сулейманов.

Напомним, сегодня, 12 июня, отмечается День России. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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