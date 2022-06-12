Москва, , 12:20 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. Об этом 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Перехват ракеты средствами ПВО Mil.ru

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«Также, сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах н.п. Боровеньки, Дружба ЛНР, Владимировка ДНР, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе н.п. Великая Камышеваха», — отмечается в сообщении.

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