Москва, , 12:18 — REGNUM Истребительной авиацией ВС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское ДНР. Об этом 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России за сутки поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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