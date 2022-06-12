Москва, , 12:16 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России за сутки поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и 10 специальных автомобилей различного назначения», — отмечается в сообщении.

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