Москва, , 12:13 — REGNUM За минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВС России поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска ДНР, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановка ЛНР и Закотное ДНР», — отмечается в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракеты «Калибр» уничтожили склад вооружений, поставленных Киеву Западом