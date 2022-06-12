Москва, 12 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВС России поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

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«Уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска ДНР, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановка ЛНР и Закотное ДНР», — отмечается в сообщении.