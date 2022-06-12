Москва, 12 июня 2022, 12:11 — REGNUM Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе н.п. Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад ВСУ. Об этом 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»
«Уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийские снарядов к системам вооружения», — отмечается в сообщении.