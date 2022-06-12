Москва, 12 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе н. п. Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад ВСУ. Об этом 12 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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«Уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийские снарядов к системам вооружения», — отмечается в сообщении.