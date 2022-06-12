Кызыл, 12 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Добровольцев из Тувы, участвующих в специальной военной операции на Донбассе, представили к государственным наградам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Телеграмм-канал главы Тувы Владислава Ховалыга Тувинские добровольцы

В адрес главы республики Владислава Ховалыга пришло Благодарственное письмо от добровольческого отряда «Барс-4», в котором командование выразило признательность за уроженцев Тувы.

«В письме говорится, что военнослужащие из Тувы проявили себя как отважные, храбрые и умелые воины, своевременно и точно выполняющие указания командования. За проявленное мужество и героизм, руководство добровольческого отряда представило пятерых военнослужащих-добровольцев к правительственным наградам», — отметили в правительстве.

К госнаградам представлены пятеро добровольцев, в том числе помощник гранатометчика, рядовой Лопсан О., снайпер, сержант Сендажи А., гранатомётчик, прапорщик Менниг-оол А., пулемётчик, старшина Кудрявцев А. и старший прапорщик Ховалыг А.

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