Донецк, 12 июня 2022, 12:05 — REGNUM ВСУ обстреляли здание детсада в Горловке. Об этом 12 июня сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
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«ВФУ обстреляли здание детсада в Горловке. В результате обстрела по ул. Больничной повреждено здание детского сада № 125», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что за сутки на территории ДНР ранены 6 человек.
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