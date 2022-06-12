12 июня 2022 | Время чтения 2 мин

«Вкусно — и точка»: мнения соцсетей по поводу нового названия открывающихся в России бывших ресторанов McDonald’s.

Владимир Шаповалов, , 12:56 — REGNUM Соцсети активно обсуждают новое название открывающихся в России бывших ресторанов McDonald’s — «Вкусно — и точка». Люди придумывают альтернативные варианты названий для экс-«Мака» в стиле «нравится, не нравится, вкусно или нет — …"и переиначивают цитату нового владельца «хуже не будет». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

Эдуард Мане. Интерьер в кафе. 1880

«С возвращением», — поздравил Кирилл Белоусов.

«Прикольно. Хотя бы потому что нестандартно. Насколько маркетологи были правы, выбирая название, покажет статистика продаж», — считает Сергей Ковалёв.

«Ясно. В народе будет точкой», — считает Игорь Рогатин.

«В добрый путь, удачи», — пожелала Таисья.

«Отлично, сохранение рабочих мест, хоть и еда не очень. Но рабочие места, это главное. Там же не только «Макдак», но ещё поставщики и так далее. Круто», — соглашается Светлана.

«С названием перемудрили: назвали бы уж «Просто точка» или «Точка вкуса» или «Мосбургер», «Макдак», «Бургерквин»…, а «Вкусно — и точка» — слабовато… Вкусно и дочка какая-то», — рассуждает Сергей.

Караваджо. Ужин в Эммаусе

«Звучит как угроза», — считает Семён Рублёв.

«Если вам не нравится — не ешьте, а многим людям нравится иногда себя порадовать чем-то таким, особенно детям заходит. Но, по вашим словам, похоже, в России должна работать только одна столовка!» — поделилась мнением Людмила.

«Название не важно — важны вкус и цена!» — заметил Илья.

«Я бы назвал КакDonald’s», — предложил Николай.

«Подождём, когда назовут «Самовар» и будут наливать чай с блинчиками с красной икрой. Тогда точно пойду», — отмечает Марина К.

«Да какая вам разница, как его назвали, всё равно русские люди будут называть это «Макдональдсом»», — считает Иван Климанов.

«Лучшей рекламы и не придумать… Куча СМИ, сейчас из каждого утюга про это будут рассказывать. Главное, чтобы сами «макдакозаменители» не испортили всё», — поделился мнением Яков Судьин.

«Вкусно — и точка», с открытием вас! Удачной работы, хорошей прибыли, креативных идей, расширения сети ваших ресторанов. Сотрудникам — карьерного роста, благодарных довольных покупателей. Огромный привет в г. Серпухов Московской области», — написала Галина.

«А пельмени будут?!» — спрашивает Михаил Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что бывшие рестораны американской сети быстрого питания «Макдоналдс» в России будут называться «Вкусно — и точка», 12 июня сообщил генеральный директор сети Олег Пароев.

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