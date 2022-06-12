Донецк, 12 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Государственные флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики (ДНР) подняли в День России на мемориальном комплексе «Саур-Могила» активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Донбассе. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба ОНФ в ДНР в своем телеграм-канале.

Pravdnr.ru Празднование Дня Победы у мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР

«Мы — многонациональный народ, который помнит и чтит подвиги соотечественников и историю державы. На Саур-Могиле развернули флаг двух братских стран, которые отражают независимость и суверенность, силу воли к жизни и победе», — заявил в ходе церемонии поднятия флагов руководитель РИК ОНФ в ДНР, руководитель Народной Дружины Владимир Тараненко.

Также указывается, что в патриотическом мероприятии приняли участие жители ДНР и народные дружинники и добавляется, что, кроме Саур-Могилы, в освобожденном от киевских боевиков Мариуполе также состоится поднятие флагов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские паспорта вручил в День России жителям Запорожской области глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.