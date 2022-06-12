Санкт-Петербург, 12 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль Stereoleto открывается в «Севкабель Порту» в Санкт-Петербурге 12 июня. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

В день открытия на главной сцене фестиваля выступят IOWA, Жанна Агузарова, «Дайте танк (!)», The Hatters и Shortparis. Три сцены фестиваля будут работать в течение двух дней. В мероприятии примет участие более 30 артистов и музыкальных групп.

Музыкальный фестиваль Stereoleto проводится в Санкт-Петербурге с 2001 года. Мероприятие собирает более десяти тысяч зрителей.

За годы работы фестиваля в его работе приняли участие более 700 исполнителей. Среди участников были Franz Ferdinand, Sigur Rós, Massive Attack, Nick Cave and the Bad Seeds и другие известные коллективы.