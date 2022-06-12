Красноярск, 12 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. 19 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 366 393. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 354 469 человек, в том числе 65 за сутки.

По состоянию на 12 июня, жертвами коронавируса в регионе стали 10 854 больных. За последние 24 часа скончался один пациент.