12 июня 2022 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 12:42 — REGNUM Эрдоган резко высказался в адрес Греции во время военных учений

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на учениях «Эфес-2022» в Измире, пишет газета Karar. «Я не шучу, я говорю серьезно», — сказал Эрдоган, комментируя вопрос вооружения Эгейских островов. «Мы сожалеем, что в такое критическое время права нашей страны, основанные на международных соглашениях, нарушаются в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и Кипре. Некоторые греческие политики с беспрецедентным в мире безрассудством пытаются определить повестку дня словами и действиями, противоречащими здравому смыслу, логике и закону. Перед нами бесчисленное множество примеров того, как в угоду внутренней политике совершаются глупости, которые мы не готовы терпеть», — сказал он. Турецкий президент также вновь заявил о планах провести операцию в Сирии. «Мы реализуем планы по защите наших границ 30-километровой линией безопасности. Эта линия не только отдалит террористические организации от наших границ, но и способствует спокойствию наших соседей. Я хотел бы заявить, что мы не позволим создать коридор террора и что мы [захватим] недостающие части линии безопасности», — заявил он.

Чавушоглу и Лавров встретились в Анкаре

Согласно сообщению издания HABERRUS, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре. Важная встреча двух министров состоялась в президентском комплексе. Выступая на пресс-конференции, состоявшейся после встречи, Чавушоглу, комментируя украинско-российский кризис, сказал, что любые конфликты должны разрешаться путем переговоров. «Мы видим, что почва для того, чтобы вернуться к переговорам, сформирована», — отметил он, добавив, что стороны обсудили разные возможности по экспорту украинского зерна на международный рынок. «Есть механизм, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией. Мы находим этот план разумным и рассматриваем его как жизнеспособный план. Требование снять препятствия для российского экспорта в обмен на поставку украинской зерновой продукции на рынки мы видим оправданным требованием. Если есть продукты, которые мир будет экспортировать и с Украины, и из России, мы считаем, что мы должны вместе проложить путь к этому. Сегодня мы обсудили и другие региональные вопросы. Мы подчеркнули важность территориальной целостности Сирии. На севере этой страны существует растущая угроза со стороны Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны. Мы должны принять меры против этого. Ранее мы достигли договоренностей как с США, так и с Россией в октябре 2019 года. Мы также обсудили необходимость их реализации», — сказал Чавушоглу.

Встреча Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре Министерство иностранных дел Российской Федерации

Президент Венесуэлы посетил Анкару

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял президента Венесуэлы Николаса Мадуро c официальной церемонией в Анкаре, сообщает телеканал NTV Haber. Согласно заявлению управления коммуникаций президента Турции, в ходе встречи были обсуждены все аспекты двусторонних отношений между Турцией и Венесуэлой. Также были затронуты шаги, которые необходимо предпринять для улучшения сотрудничества. Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам. Телеканал отметил, что в состав турецкой делегации вошли министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Николаса Мадуро в Анкаре Президентство Турецкой Республики

«НАТО — не организация, которая служит поддержкой для террористических организаций»

Как передает телеканал NTV Haber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на пресс-конференции с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, заявил, что он ранее уже высказывался на эту тему и его отношение по этому вопросу не изменилось. «Все должны знать, что НАТО — это организация безопасности. НАТО не является организацией, поддерживающей терроризм. Как вы знаете, Швеция в настоящее время является страной, где все террористические организации, такие как PKK, PYD и YPG чувствуют себя очень уютно. Террористы есть даже в парламентах. Пока они сидят в парламентах и проводят демонстрации с плакатами лидеров террористических организаций на улицах Стокгольма, пока они делают это при поддержке шведской полиции, пока по шведскому государственному телевидению публикуются интервью с лидерами террористов, мы не можем позволить вступить этой стране в НАТО. То же самое касается и Финляндии. В Финляндии происходит тоже самое», — сказал Эрдоган. Турецкий лидер также затронул тему девяти американских баз в Греции. «Они говорят, что эти базы существуют против российской угрозы. Греция должна Европе 400 миллиардов евро. Несмотря на это европейские страны оказывают поддержку оружием и самолетами. Такую же поддержку оказывает Америка. Против кого? Он [премьер-министр Греции] обещал мне при встрече в Стамбуле не вмешивать в наши дела третьи страны. Но спустя две недели после нашего разговора он выступил в Сенате США и произносил речи против Турции. Затем он сделал то же самое в Давосе. Мы за ответственную политику. Как Турция, мы выступаем против политиков без лица».

Новое «ядерное» соглашение между Турцией и Россией

Согласно статье Бурджу Окутана в издании Sputnik Türkiye, Ассоциация атомной промышленности Турции подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией организаций строительного комплекса атомной промышленности России. Согласно соглашению, подписанному на 4-й Ярмарке атомных электростанций и 8-м Саммите атомных электростанций, турецкие и российские промышленники будут вместе работать над бизнес-возможностями в проектах атомных электростанций в Турции, России и соседних странах. Соглашение между Ассоциацией атомной промышленности Турции, представителем атомной промышленности в Турции и Российской ассоциацией организаций строительного комплекса атомной промышленности было подписано с целью расширения диалога, обмена информацией и коммуникации между атомными отраслями Турции и России, а также для развития взаимных деловых возможностей.

Европарламент принял доклад о Турции

Согласно сообщению Aktif haber, Европарламент принял доклад по Турции за 2021 год на пленарном заседании в Страсбурге. В отчете, одобренном 448 голосами «за», 67 «против» и 107 «воздержавшихся», говорится, что «в Турции не было достигнуто ощутимого прогресса в области демократии, правосудия и уважения основных прав и свобод». В докладе отмечается, что без выполнения этих условий у Анкары нет шансов на возобновление переговоров о членстве в Европейском союзе. Также в документе констатируется отсутствие политической воли для проведения необходимых реформ. Текущая экономическая ситуация в Турции в докладе описывается как «тревожная». Утверждается, что президент вмешивается в дела таких учреждений, как Центральный банк и Статистический институт, которые должны быть независимыми. Утверждается, что независимость этих учреждений является обязательным критерием для членства в ЕС. Отсутствие правовой определенности может «серьезно» поставить под угрозу иностранные инвестиции, отмечается в докладе.

Чавушоглу: принадлежность островов будет оспорена

По сообщению газеты Cumhuriyet, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел в Анкаре совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Северной Македонии Буджаром Османи. Чавушоглу заявил, что, если Греция не откажется от вооружения островов в Эгейском море, Анкара откроет спор о суверенитете этих островов. «Даже в ситуации, в которой они не правы, они плачут и демонстрируют это. При личной встрече они спешат обнять вас, а за спиной ненавидят, злятся, лгут и клевещут. Такое поведение не подобает политикам. Пусть Греция ответит, как мужчина, на наше письмо. Если они не прекратят нарушения, мы начнем оспаривать принадлежность островов, уже начали», — сказал он.

Встреча Мевлюта Чавушоглу с Буджаром Османи в Анкаре Министерства иностранных дел Турции

Число владельцев индивидуального оружия увеличилось в два раза

По сообщению газеты Sözcü, в Турции наблюдается резкий рост числа владельцев индивидуального оружия. Количество лиц, получивших лицензии на владение оружием, которое в 2018 году составляло 7 тысяч 630 человек, в 2021 году достигло 16 тысяч 569 человек, увеличившись более чем на 100%. В турецком интернете можно легко приобрести дробовики и ружья, поэтому рост указывает на наличие серьезной проблемы с безопасностью. В 2021 году произошел 3801 случай вооруженного насилия. Если в 2018 году лицензии на ношение огнестрельного оружия получили 3 тысячи 41 человек, то в 2021 году это число увеличилось до 9 тысяч 870 человек. Также значительно увеличилось количество лицензий на винтовку и гладкоствольное оружие.

Коротко о важном

Анкара и Москва создадут коридор на Черном море для зерна, поступающего из порта Одессы. Между Турцией, Россией и Украиной был согласован предварительный план по решению проблемы отгрузки зерна, что особенно важно для европейских стран.

По данным Турецкой медицинской ассоциации (TTB), побит рекорд по количеству врачей, обратившихся за документом для выезда за границу. В мае количество врачей, получивших сертификат, удвоилось по сравнению с прошлым годом и достигло своего пика. Если в прошлом году подали заявки 1405 врачей, то за первые пять месяцев этого года их число уже достигло 942.

Согласно последнему опросу Центра исследования Yöneylem, количество тех, кто хочет досрочных выборов, выросло на девять пунктов за последние три месяца.

Денежный баланс казначейства в мае дал рекордный профицит в 149 миллиардов лир. Ускорение заимствований наряду с увеличением доходов усилило слухи о досрочных выборах. По мнению экспертов, изменение данных Центрального банка Турции по инфляции было расценено как предварительная подготовка к выборам.

Прокуратура потребовала приговорить бывшего начальника Генерального штаба Турции Илькера Башбуга к тюремному заключению на срок от года до трех лет по обвинению в «провоцировании общественной ненависти и вражды». Башбуга взяли за то, что он якобы намекнул на «переворот» в одном из своих интервью.

Частный вертолет, на борту которого находились семь человек, четверо из них турки, был потерян между регионами Тоскана и Эмилия-Романья в Италии. Стало известно, что граждане Турции, находившиеся в вертолете, были высокопоставленными сотрудниками Eczacıbaşı Holding.