Кызыл, 12 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Численность населения Тувы по состоянию на 1 января 2022 года достигла 332,6 тыс. человек. Прирост за пять лет составил 10,9 тыс. человек или 3,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Несмотря на наметившееся снижение рождаемости (-8,7%), регион остаётся в числе лидеров по этому показателю. В расчёте на одну женщину, суммарный коэффициент рождаемости составляет 2,97, что практически вдвое выше средних показателей по стране.

«На фоне отрицательной динамики в целом по России республика совершила фактически демографический рывок. Об этом говорят данные государственного доклада о состоянии здоровья населения региона в 2021 году», — говорится в сообщении.

При этом число жителей младше 16 лет составило 112,6 тыс. или 34,1% (в целом по России — 18,7%). Численность трудоспособного населения достигает 180,8 тыс. человек или 54,7%.