12 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление польского депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что западные правительства должны передать Киеву ядерное оружие.

Оксана Переможенко, , 12:13 — REGNUM Западные правительства должны передать Киеву ядерное оружие. Об этом в комментарии украинскому телеканалу «Эспрессо» заявил польский депутат Европарламента Радослав Сикорский.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум, я считаю, что Запад мог бы подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — сказал политик.

Заявление Сикорского обсудили в мессенджере Telegram.

«Польша явно ядерного салюта у себя захотела», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Как бы Россия их Польше не подарила, так сказать, безвозмездно!» — с сарказмом пишет Ольга Т.

«Ага, обезьяне новую гранату», — отреагировала Ольга К.

«Совсем больной? К вам обратка прилетит. Что там у них с медициной, что столько психических на свободе?» — недоумевает Елена.

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«Польские гиены, у самих духа не хватит, желательно напакостить русским чужими руками…» — написал Михаил.

«Не могут пережить, что Россия Великая и им её не победить», — добавила Svetlana Z.

«Захотел добровольно признать себя центром принятия решений? Корону пусть гвоздиком прибьет к голове, чтобы не унесло невзначай», — с сарказмом отметила Olga.

«Совсем поляки с ума сошли?! Я всегда был уверен и, если спрашивали, говорил: у России есть два «основных» врага — остров (Британия — О. П.) и поляки. Остров этот, начиная со средневековья, считает все страны мира (а Россию тем более) «недостранами», а поляки — это твари, которые пытались, тоже со средневековья, подчинить Россию, но обычно отгребали от неё и даже на многие десятилетия попадали «в состав империи». Поэтому эта польская рванина аж трясётся, как мелкая дурная дворняжка, при слове «Россия»!» — прокомментировал новость Сергей.

«Очередное недогосударство говорит о том, чего у него нету, при этом смотрит Штатам в рот», — смеется Алексей.

«Он хоть понимает, что после этого Россия будет иметь полное право нанести ядерный удар по территории Украины?» — задался вопросом Андрей.

«Гиена Европы хочет нового раздела. В принципе, если Польши не будет, соседи не обидятся. В общем-то они к этому привычны», — добавил Евгений.

«Надеюсь, что в Польше холодильник победит телевизор и голодные граждане сменят правительство. Этой зимой будет возможно многое», — написал Vad L.

«Польша так и хочет, чтоб Украину с лица земли стёрли. Братья называется», — отреагировала Ella.

«Спички детям не игрушки. Польша забыла свои страхи, когда случилась авария на Чернобыльской АЭС», — с сарказмом пишет Станислав К.

«Ну тогда можно подарить ядерные боеголовки Белоруссии, а также ещё ближе к их хозяевам (США), куда-нибудь за океан (Куба, Венесуэла)», — добавил Евгений К.

«Если Польше как-то достанется кусок западной Украины, то это получится писец какой русофобский ареал обитания под боком у России. Останется, видимо, их все время на мушке держать», — написал VlaPol.

«Польские власти нарываются на очередное обнуление своей экс-империи», — с сарказмом пишет Алина А.

«Мне кажется или Польша своими гениальными речами работает исключительно против Украины?» — поинтересовалась Darya.

«Вот потому и произошло то, что называется СВО. Из-за хотелок всяких неадекватов сделать из салорейха (Украины — О. П.) «супердержаву», — отметила Maiden.

«Польша решила закончить свою историю?» — с сарказмом подытожил Designcannes.