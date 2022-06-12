Москва, 12 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин может встретится с предпринимателями или группами инвесторов. Об этом 12 июня рассказал в преддверии форума пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на ПМЭФ

Как отметил в интервью ТАСС представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос, в 2022 году традиционная на ПМЭФ встреча главы Российского государства с руководством иностранных компаний и международными инвесторами не запланирована.

«Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей. А таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «весьма и весьма интересной» должна стать пленарная сессия предстоящего Петербургского международного экономического форума.