Омск, , 11:26 — REGNUM В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 208 067. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За минувшие сутки выявлено 40 новых случаев инфицирования. Десять заразившихс госпитализированы в ковидные стационары.

Число жертв коронавируса в регионе достигло 4402, за сутки скончался ещё один человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 202 861 пациент, в том числе 25 за последние сутки.