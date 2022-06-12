В Омской области выявили более 208 тыс. случаев COVID-19
Омск, 12 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 208 067. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
За минувшие сутки выявлено 40 новых случаев инфицирования. Десять заразившихс госпитализированы в ковидные стационары.
Число жертв коронавируса в регионе достигло 4402, за сутки скончался ещё один человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 202 861 пациент, в том числе 25 за последние сутки.