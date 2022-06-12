Мелитополь, Украина, , 11:21 — REGNUM Российские паспорта вручил в День России жителям Запорожской области глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий. Об этом 12 июня сообщает РИА Новости.

Отмечается, что приуроченная ко Дню России церемония состоялась в здании городской администрации Мелитополя, где в ходе нее десятки жителей региона получили российские паспорта под государственный гимн Российской Федерации.

«Сегодня, в День России, с гордостью в сердце поздравляю всех, кто стал гражданином огромной, великой, справедливой страны. Это еще одно доказательство, что Россия никуда не уйдет. Мы здесь навсегда», — сказал Балицкий.

Кроме того, он напомнил, что ранее эти земли были отвоеваны русскими царями, отстроены Советским Союзом и теперь будут развиваться вместе со всем народом Украины, так как Украина, по словам Балицкого, это ее народ, а не территория.

«С народом! Идти в светлое будущее, которое нам завещали отцы и деды, которые боролись с фашизмом, боролись за равенство, за справедливость. Потому что Украина — это народ, а не территория», — отметил глава ВГА Запорожской области.

«Кто-то боролся, кто-то терпел, но настало время, когда мы с вами стали полноценными гражданами Великой Родины, той Родины, которая у нас в сердце», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее церемония торжественного поднятия флага государственного флага РФ, приуроченная ко Дню России, состоялась в Мелитополе.