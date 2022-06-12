Москва, , 11:19 — REGNUM Прирост числа госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России за истекшие сутки снизился на 39,8% в сравнении с предыдущим днём. 12 июня об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

За истекшие сутки российские медики подтвердили 3403 новых случаев COVID-19. Выздоровели после перенесённой болезни 3480 человек. Госпитализация потребовалась 819 пациентам, скончались от последствий COVID-19 65 человек.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 3627 новых случаях COVID-19. Госпитализация потребовалась 1362 пациентам, умерли 72 человека.

В июне 2022 года смертность от COVID-19 во всём мире упала до самого низкого уровня с весны 2020 года. В России в начале лета текущего года смертность также опустилась до уровня апреля 2020 года.