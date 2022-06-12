Москва, , 11:13 — REGNUM Восхождение на горы Алтая, традиционные русские игры и угощения национальными блюдами, народные гуляния и концерты, конкурсы фотографии и всероссийское исполнение гимна: «Молодёжка ОНФ» вместе с жителями страны отмечает День России. Участники команды в регионах проводят массовые мероприятия, в том числе и онлайн.

Флаг РФ ИА REGNUM

«Праздничные активности разных форматов команда «Молодёжки ОНФ» организует с 10 по 12 июня в 76 регионах страны. Кроме того, в этом году День России мы также отмечаем и с жителями Херсона. Устроили праздник вместе с добровольцами центра гумпомощи. Мы дарим жителям российский триколор и хорошее настроение», — отметил депутат Госдумы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич .

В Республике Алтай добровольцы «Молодёжки ОНФ» отметили праздник восхождением на одну из самых высоких горных точек в районе усадьбы «Сокол». Здесь участники команды водрузили российский флаг. Маршрут длиной в 10 тысяч шагов они преодолевали не только пешком, но и на лошадях, и внедорожниках.

«Мы забыли про усталость, когда добрались до вершины. Отсюда видно границу равнинной и горной частей Алтая, а также древний вулкан Бабырган, о котором сложено много легенд. Поздравляем с праздником жителей нашей необъятной Родины и приглашаем в гости, полюбоваться красотой русских просторов», — сказала участница команды «Молодёжки ОНФ» Республики Алтай Наталья Семина .

Добровольцы Удмуртской Республики устроили праздник для переселенцев Донбасса, проживающих в пунктах временного размещения. В этническом заповеднике-музее «Лудорвай» «Молодёжка ОНФ» совместно с региональным отделением Народного фронта и приглашенными гостями из ЛНР и ДНР провели мастер-класс по изготовлению перепечей — самого известного блюда удмуртской кухни. После застолья с ватрушками праздник продолжили русские народные игры: «Ручеек», «Золотые ворота» и «Третий лишний».

«Я как будто побывала в детстве, такая атмосфера родная! Я родилась в Брянской области и детство прошло примерно в таком же домике — с печкой, скатертью. Спасибо большое за гостеприимство», — рассказала Мария Гайдук из Мариуполя.

«Молодёжка ОНФ» в Орловской области подарила праздник воспитанникам детского лагеря «Солнышко» на базе школы №29. Добровольцы водили вместе со школьниками хороводы и устроили мастер-класс с традиционными русскими забавами и песнями.

«Детям все очень понравилось, особенно подвижные игры. Они познакомились с традициями прадедов, которые придумывали такие активные соревнования, которые не только развивают ловкость, но и проверяют умение людей объединяться для победы», — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Орловской области Никита Беляев .

Тульская команда устроила в честь Дня России парад маломерных судов. Под гимн страны участники «Молодёжки ОНФ» совместно с ГИМС МЧС России провели водное шествие с российскими флагами по реке Упа.

Праздничные акции «Молодёжки ОНФ» проходят с 10 по 12 июня по всей стране. Участники команды организуют в регионах площадки с русскими играми и забавами. Подобные мероприятия проходят также и в пунктах временного размещения для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР.

Вместе с этим добровольцы записывают исполнение прохожими строчек Гимна России. Из фрагментов они смонтируют ролик и разместят главную песню страны в исполнении жителей разных городов и национальностей в социальных сетях.

Также, в онлайн формате организован всероссийский конкурс патриотичной фотографии «Россия — это мы». Его участники — как профессиональные фотографы, так и любители.