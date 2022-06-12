Москва, 12 июня 2022, 11:13 — REGNUM Восхождение на горы Алтая, традиционные русские игры и угощения национальными блюдами, народные гуляния и концерты, конкурсы фотографии и всероссийское исполнение гимна: «Молодёжка ОНФ» вместе с жителями страны отмечает День России. Участники команды в регионах проводят массовые мероприятия, в том числе и онлайн.
В Республике Алтай добровольцы «Молодёжки ОНФ» отметили праздник восхождением на одну из самых высоких горных точек в районе усадьбы «Сокол». Здесь участники команды водрузили российский флаг. Маршрут длиной в 10 тысяч шагов они преодолевали не только пешком, но и на лошадях, и внедорожниках.
Добровольцы Удмуртской Республики устроили праздник для переселенцев Донбасса, проживающих в пунктах временного размещения. В этническом заповеднике-музее «Лудорвай» «Молодёжка ОНФ» совместно с региональным отделением Народного фронта и приглашенными гостями из ЛНР и ДНР провели мастер-класс по изготовлению перепечей — самого известного блюда удмуртской кухни. После застолья с ватрушками праздник продолжили русские народные игры: «Ручеек», «Золотые ворота» и «Третий лишний».
«Молодёжка ОНФ» в Орловской области подарила праздник воспитанникам детского лагеря «Солнышко» на базе школы №29. Добровольцы водили вместе со школьниками хороводы и устроили мастер-класс с традиционными русскими забавами и песнями.
Тульская команда устроила в честь Дня России парад маломерных судов. Под гимн страны участники «Молодёжки ОНФ» совместно с ГИМС МЧС России провели водное шествие с российскими флагами по реке Упа.
Праздничные акции «Молодёжки ОНФ» проходят с 10 по 12 июня по всей стране. Участники команды организуют в регионах площадки с русскими играми и забавами. Подобные мероприятия проходят также и в пунктах временного размещения для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР.
Вместе с этим добровольцы записывают исполнение прохожими строчек Гимна России. Из фрагментов они смонтируют ролик и разместят главную песню страны в исполнении жителей разных городов и национальностей в социальных сетях.
Также, в онлайн формате организован всероссийский конкурс патриотичной фотографии «Россия — это мы». Его участники — как профессиональные фотографы, так и любители.