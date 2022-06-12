Улан-Удэ, 12 июня 2022, 11:11 — REGNUM В микрорайоне Солдатский в пригороде Улан-Удэ открыли мемориал памяти трём героям Советского Союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.
Памятник посвящён героям СССР Василию Михалёву, Ивану Панфилову и Виктору Талалихину. Их именами также названы три улицы микрорайона.
«Мемориал построили на премии городского конкурса «Лучший социально-значимый проект ТОС» и республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление», — добавили в администрации.