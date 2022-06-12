Улан-Удэ, 12 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В микрорайоне Солдатский в пригороде Улан-Удэ открыли мемориал памяти трём героям Советского Союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.

Администрация Улан-Удэ Мемориал памяти трёх героев СССР в Улан-Удэ. Бурятия

Памятник посвящён героям СССР Василию Михалёву, Ивану Панфилову и Виктору Талалихину. Их именами также названы три улицы микрорайона.

«Мемориал построили на премии городского конкурса «Лучший социально-значимый проект ТОС» и республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление», — добавили в администрации.