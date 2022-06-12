Бердянск, Украина, 12 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. На ранее загоревшейся подстанции в Бердянске не было найдено взрывных устройств и потому все указывает на то, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Об этом 12 июня рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Подстанция

«Взрывных устройств на горевшей подстанции в Бердянске не обнаружено, следов внешнего взрыва нет. Все говорит, что это было именно короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву масла», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Рогов отметил, что в данный момент во время любого ЧП у жителей освобожденных от киевских боевиков территорий возникает мысль о том, что это связанный с киевским режимом теракт.

«Они стараются помешать налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях и радуются любым нашим проблемам», — пояснил член главного совета военно-гражданской администрации региона.

Как передавало, ранее член главного совета ВГА региона Владимир Рогов сообщил, что в городе Бердянск Запорожской области произошел террористический акт. Позднее мэрия города заявила, что взрыв на трансформаторной подстанции в Бердянске произошел из-за короткого замыкания.