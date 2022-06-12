Москва, 12 июня 2022, 11:06 — REGNUM В День России активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» на площади Ленинского комсомола в Мариуполе растянули самый большой российский триколор, площадь которого составила 2400 кв. метров. Об этом сообщил заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.
Он отметил, что праздничные акции активисты провели и в России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» на улицах Мариуполя раздали жителям 10 тысяч российских флагов, которые люди могут вывесить из окон или с балконов.