Москва, , 11:06 — REGNUM В День России активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» на площади Ленинского комсомола в Мариуполе растянули самый большой российский триколор, площадь которого составила 2400 кв. метров. Об этом сообщил заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

Флаг РФ ИА REGNUM

«Сегодня, в День России, мы растянули самый большой российский флаг в Мариуполе. Наши активисты организовали масштабную акцию на площади Ленинского комсомола. Добровольцы совместно с жителями города растянули флаг России площадью 2400 квадратных метров. Этой акцией мы не только поздравили жителей с Днем России, но и поддержали наших военных, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса», — сказал Иван Дзюбан.

Он отметил, что праздничные акции активисты провели и в России.

«Кроме того, традиционно провели мероприятия в российских регионах. Здесь активисты раздавали жителям ленточки и флажки-триколоры, проводили флешмобы», — добавил Иван Дзюбан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» на улицах Мариуполя раздали жителям 10 тысяч российских флагов, которые люди могут вывесить из окон или с балконов.