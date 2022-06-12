Калуга, , 12:27 — REGNUM Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днём России. Об этом глава региона написал в социальных сетях.

«Мы все хотим видеть наше государство сильным, развивающимся на основе закона и справедливости государством, независимым от внешнего влияния и мировых кризисов. Но только совместными усилиями, при общественном согласии и гражданском единстве мы преодолеем любые трудности и ответим на непростые вызовы современности. Наш долг сохранять и приумножать могущество и величие Родины, защищать ее суверенитет и незыблемые ценности многонационального российского народа. Пусть всегда достижения каждого из нас будут успехом нашей страны, нашей великой России, у которой свой самостоятельный путь развития», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в канун Дня России, 11 июня в городе Малоярославец состоялся седьмой фестиваль национальных культур «Россия — наш единый дом». В 2022 году фестиваль объединил около трёх тысяч человек разных национальностей проживающих на калужской земле.

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