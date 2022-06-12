Мариуполь, ДНР, 12 июня 2022, 10:57 — REGNUM В День России активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» на площади Ленинского комсомола в Мариуполе растянули самый большой российский триколор, площадь которого составляет 2400 кв. метров. Об этом 12 июня сообщил журналистам заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

Флаг России
Флаг России
Wanwa

«Сегодня, в День России, мы растянули самый большой российский флаг в Мариуполе. Наши активисты организовали масштабную акцию на площади Ленинского комсомола. Добровольцы совместно с жителями города растянули флаг России площадью 2400 квадратных метров. Этой акцией мы не только поздравили жителей с Днем России, но и поддержали наших военных, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса», — сказал он.

Кроме того, Дзюбан отметил, что также активисты провели праздничные акции и в России, где они раздавали жителям нашей страны ленточки и флажки-триколоры, и проводили флешмобы.

Напомним, ранее активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» раздали на улицах Мариуполя жителям города 10 тысяч российских флагов, которые люди могут вывесить из окон или с балконов.