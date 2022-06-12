Мариуполь, ДНР, , 10:57 — REGNUM В День России активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» на площади Ленинского комсомола в Мариуполе растянули самый большой российский триколор, площадь которого составляет 2400 кв. метров. Об этом 12 июня сообщил журналистам заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

Флаг России Wanwa

«Сегодня, в День России, мы растянули самый большой российский флаг в Мариуполе. Наши активисты организовали масштабную акцию на площади Ленинского комсомола. Добровольцы совместно с жителями города растянули флаг России площадью 2400 квадратных метров. Этой акцией мы не только поздравили жителей с Днем России, но и поддержали наших военных, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса», — сказал он.

Кроме того, Дзюбан отметил, что также активисты провели праздничные акции и в России, где они раздавали жителям нашей страны ленточки и флажки-триколоры, и проводили флешмобы.

Напомним, ранее активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» раздали на улицах Мариуполя жителям города 10 тысяч российских флагов, которые люди могут вывесить из окон или с балконов.