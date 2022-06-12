Мелитополь, 12 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Церемония торжественного поднятия флага государственного флага РФ, приуроченная ко Дню России, состоялась в Мелитополе. Об этом 12 июня сообщает телеканал RT.

Флаг России

Торжественное поднятие российского триколора, на котором присутствовали военные и простые жители города, прошло под государственный гимн Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня первым жителям Мелитополя, которые ранее получили гражданство РФ, были выданы российские паспорта.