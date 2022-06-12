Красноярск, 12 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края в ближайшие дни сохранится жаркая погода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

По данным синоптиков, 12–13 июня температура воздуха днём будет достигать 30 градусов тепла.

Ожидается приток отдыхающих к водоёмам, в связи с чем спасатели напомнили о нежелательности купания в неорганизованных местах.

«В местах, где установлена табличка «Купаться запрещено», делать это категорически нельзя. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей», — отметили в ведомстве, призвав также не заходить в воду после употребления алкоголя.