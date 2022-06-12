Москва, , 10:44 — REGNUM Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года окажутся самыми низкими в новом тысячелетии. Об этом рассказал партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто газете «Взгляд».

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

Эксперт рассказал, что за первые пять месяцев текущего года продажи легковых авто и лёгкого коммерческого транспорта упали на 52% в сравнении с предыдущим годом. Он предположил, что по итогам года продажи окажутся ниже показателей кризисного 1998 года. Также Моржаретто ожидает банкротство до трети автомобильных салонов.

Снижение числа автомобильных дилеров спрогнозировал и генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он добавил, что некоторые аналитики говорят даже о двукратном снижении числа дилерских центров в России.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич предположил, что дилерские центры расширят объёмы торговли подержанными автомобилями. Также центры могут сместиться в сторону сервисных услуг.

В мае 2022 года в России продали 24,3 тыс. легковых автомобилей. Годом ранее этот показатель составлял 147 тыс. авто. Падение продаж объясняется антироссийскими санкциями, повлекшими сокращение импорта новых авто, а также комплектующих для местных производителей.