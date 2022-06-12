Москва, 12 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Бывшие рестораны американской сети быстрого питания «Макдоналдс» в России будут называться «Вкусно — и точка». Об этом 12 июня сообщил журналистам генеральный директор сети Олег Пароев.

Quartzla McDonald’s

«Я рад представить наше новое название — «Вкусно и точка», — сказал он.

Напомним, 14 марта сеть «Макдоналдс» в России на фоне начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины приостановила работу всех своих 850 ресторанов в России, а 16 марта объявила о своем уходе с российского рынка. При этом сеть была приобретена бизнесменом Александром Говором и позднее стало известно, что она будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, сохранив все рабочие места.