Москва, , 10:39 — REGNUM На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) российский лидер Владимир Путин проведет встречу с руководителями российских СМИ и корреспондентами, которые в последнее время работают на территории Украины. Об том 12 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент… проведет встречу с военными корреспондентами, руководителями информационных подразделений и главами российских СМИ. Это и телевизионные каналы, и электронные СМИ, и интернет-мир, и газеты. Я именно сознательно здесь говорю, что встреча будет с фронтовыми корреспондентами, с теми, кто руководит информацией, и с главредами», — передает его слова ТАСС

Очная встреча пройдет в закрытом режиме, но «будет и небольшая открытая часть».