12 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым военнослужащих подразделений сил территориальной обороны Украины будут отправлять в районы боевых действий.

Мирослава Романенко, , 12:14 — REGNUM Военнослужащих подразделений сил территориальной обороны Украины будут отправлять в районы боевых действий. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас задачи бойцов сил территориальной обороны выполняются в закреплённом за ними регионе или общине. После вступления закона в силу боевиков территориальной обороны будут направлять в любой район, включая зону боевых действий.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять бойцов территориальной обороны в места боевых действий. Ситуация с личным составом катастрофическая! К слову, это уже давно практикуется, несмотря на жалобы тероборонцев о неумении воевать… Зеленский официально расписался в необходимости пушечного мяса. Правда, это не поможет», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«А раньше, можно подумать, он их в театр отправлял…» — отреагировала Tatiana.

«Вообще не жалеют своих граждан…» — добавил Сергей С.

«Тикайте, хлопцы…» — призвала Elena S.

«Ну что сказать?.. Пусть берут побольше белых тряпок, может повезёт и смогут сдаться в плен», — добавил Xan.

«Зеленский реально нацелился угробить всех», — комментирует новость Vlad.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он их и так посылал на «передок». А теперь легализовал это. Он — военный преступник. Просто без эмоций констатируют факт», — отреагировал Виталий.

«То есть все ранее отправленные были брошены на передовую незаконно? Ну что ж. Украинцам остаётся только пожаловаться в «Спортлото», — с сарказмом написал один из комментирующих.

«Как надо было зомбировать людей, чтобы они шли под танки за этого дурака наркомана?» — недоумевает Тамара.

«Сказал же, до последнего украинца…» — прокомментировала новость Татьяна.

«Клоун своими указами старательно расчищает территорию для рогулей (имеются ввиду жители западной Украины — М. Р.) и поляков. Сам надеется успеть слинять до Лондона», — отметила Елена.

«В плен будут сдаваться или большинство сбежит. И их можно понять. За кого и что воевать, за клоуна наркомана? Он сам свою страну про*рал, ещё людей погибать отправляет непонятно за что», — недоумевает Аlbi’shok.

«Надо теробороне повернуть оружие на Киев. Не стоит умирать за наркомана», — отреагировал Yuri.

«Всех на убой. До последнего украинца…» — комментирует новость Andrey K.

«Удачливый уклонист посылает на смерть других людей. Разве это не чудесно?» — с сарказмом поинтересовалась Людмила.

«Неужели бараны так и будут идти безропотно на убой? Люди Украины! То, что сейчас у вас происходит, это полностью вина вашего президента! Вспомните, за какие обещания вы его выбирали? И что он из этого выполнил? Почему вы до сих пор ему верите? Его родители живут в шикарном особняке в Израиле. Его окружение покупает недвижимость в курортных местностях Швейцарии, а вы лишаетесь последнего. Вас обокрали, втянули Россию в военные действия, рушатся ваши дома, гибнут сыновья, отцы и мужья. Это все происходит с вами! Не с ним и его шайкой! Очнитесь! Или будет слишком поздно!» — призвал Евгений.

«Тероборона, не имея навыков ведения боя, практически бесполезна на полях сражений и приведет только к бессмысленным жертвам», — подытожил Михаил В.