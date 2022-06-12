Кызыл, 12 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. День России в Туве отмечают концертами, выставками и различными акциями. По словам главы республики Владислава Ховалыга, на площади Арата в Кызыле проходит фестиваль «Колыбель моя. Кавай», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Владислава Ховалыга Фестиваль «Колыбель моя. Кавай» в Туве

«Наше Отечество стало родным домом для множества уникальных народов и культур. Преодолевая самые тяжелые испытания судьбы, они шли к могучей и свободной стране, бок о бок защищали родину и трудились. Сегодня граждане Российской Федерации — единый, могучий и свободный народ», — отметил он.

Фестиваль посвящён сохранению «колыбельных традиций народов России». Глава региона напомнил о многообразности и необъятности наследия народов России, которое необходимо сохранить для потомков.