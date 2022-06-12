Лондон, 12 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Бразильский нападающий ливерпульского футбольного клуба «Эвертона» Ришарлисон попал в сферу интересов лондонской команды «Тоттенхэм». Об этом 12 июня сообщает портал The Athletic.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По информации источника, 25-летний бразильский футболист не является единственным вариантом для усиления атакующей линии «Тоттенхэма» и пока лондонский клуб не направлял «Эвертону» официального предложения о возможности приобретения игрока

При этом отмечается, что в ливерпульском клубе намерены получить за нападающего не менее €60 млн.

Отметим, Ришарлисон играет за «Эвертон» с 2018 года и за это время провел в составе клуба 152 матча, отличившись в них 53 голами и 14 голевыми пасами.