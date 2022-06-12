Сингапур, 12 июня 2022, 10:20 — REGNUM Киргизский боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила представительницу Бразилии Таилу Сантос на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 275, который проходил в Сингапуре, и снова защитила свой титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Об этом 12 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По итогам всех пяти заявленных раундов судьи раздельным решением отдали победу Шевченко. Эта защита стала седьмой подряд для спортсменки из Киргизии.
Отметим, эта победа стала 22-й (15 — досрочно) в активе 34-летней Валентины Шевченко при трех поражениях. Для 28-летней Таилы Сантос это поражение стало вторым при 19 победах (13 — досрочно).