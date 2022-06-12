Сингапур, 12 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Киргизский боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила представительницу Бразилии Таилу Сантос на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 275, который проходил в Сингапуре, и снова защитила свой титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Об этом 12 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mma-1.ru Валентина Шевченко

По итогам всех пяти заявленных раундов судьи раздельным решением отдали победу Шевченко. Эта защита стала седьмой подряд для спортсменки из Киргизии.

Отметим, эта победа стала 22-й (15 — досрочно) в активе 34-летней Валентины Шевченко при трех поражениях. Для 28-летней Таилы Сантос это поражение стало вторым при 19 победах (13 — досрочно).