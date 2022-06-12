Киев, , 10:19 — REGNUM На территорию завода в н.п. Новая Каховка в Херсонской области упала ракета «Точка-У». Еще две ракеты, запущенные ВСУ, сбиты силами ПВО российских войск. Пострадавших нет, передает ТАСС с ссылкой на источники в экстренной службе.

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Украинские военные обстреляли территорию завода крупных электрических машин (ЗКЭМ). Остальные две ракеты сбиты российскими расчетами ПВО.

Ранее Минобороны РФ отчитались о перехвате украинской баллистической ракеты «Точка-У» в районе села Кирово Херсонской области.