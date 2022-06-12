Осло, 12 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Контракт на поставку итальянских многоцелевых вертолетов NH90 на общую сумму более $550 млн разорвало министерство обороны Норвегии. Об этом 10 июня сообщил на пресс-конференции в Осло глава норвежского минобороны Бьёрн Арильд Грам.

Норвегия

«Правительство Норвегии приняло решение разорвать контракт и отказаться от использования итальянских вертолетов NH90, заказанных более 20 лет назад», — сказал он.

При этом, по данным немецкой газеты Die Welt, норвежская сторона отказалась от военных вертолётов консорциума Nato Helicopter Industries (NHI), возглавляющего Airbus с долей в 62,5%, и в который также входят итальянская компания Leonardo (32%) и нидерландская Fokker, из-за того, что эти машины «никогда не смогут соответствовать требованиям норвежских вооружённых сил»

Также указывается, что для NHI это стало еще одним ударом ущерб для имиджа, так как в декабре 2021 года о своем намерении отказаться от вертолетов NH90 объявила Австралия, также на эти винтокрылые машины жаловались Нидерландах и Бельгии.

Кроме того, отмечается, что NHI считает такой разрыв контракта Норвегией юридически необоснованным и утверждает, что Норвегии на сегодняшний день поставлено 13 из 14 вертолетов по контракту и 14-й уже готов к отправке.

При этом норвежские военные отмечают, что, согалсно заключенному в 2001 году контракту, все 14 вертолетов для береговой охраны и противолодочной борьбы должны были быть получены еще в 2008 году и на данный момент только восемь NH90 находятся в полностью рабочем состоянии.