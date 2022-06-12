Минусинский район, Красноярский край, 12 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Минусинском районе Красноярского края правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, трагедия произошла около 4 часов утра 12 июня.

УГИБДД по Красноярскому краю ДТП в Красноярском крае

По предварительным данным, на выезде из деревни Большая Иня, водитель автомобиля ВАЗ 21 093 не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась в водоём.

«В момент ДТП в автомобиле находились три человека: девушка 2005 г. р. и двое парней 2003 и 2004 г. р. Все они погибли», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия выехал начальник Минусинского МО МВД России Евгений Кусков. Здесь также работает следственно-оперативная группа полиции.

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