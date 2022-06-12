Белград, , 10:13 — REGNUM Работа выставки российских мастеров из собрания Владимира Пешича «Блеск русских художников» в Белграде продлена на три месяца. Об этом коллекционер рассказал 12 июня агентству ТАСС.

Константин Кузнецов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка в Российском центре науки и культуры в Белграде открылась 12 мая, планировалось, что она проработает один месяц. Однако из-за высокого интереса публики организаторы решили продлить её до 14 сентября.

«Пусть выставка живёт, мы будем проводить экскурсии, рассказывать об истории, проводить вечера поэзии и музыки. Я думаю, что посещаемость и далее будет хорошая, летом на выставку пойдут туристы, которые хотели бы ознакомиться с русской живописью», — сообщил Пешич.

В состав экспозиции входит собрание русских икон XVI–XVII веков, работы Адольфа Шарлеманя и Владимира Плотникова. Центральную часть выставки занимают картины Константина Кузнецова и Степана Колесникова.

Ранее коллекционер Владимир Пешич рассказал, что планирует открыть в Белграде галерею русского искусства.

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