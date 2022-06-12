Санкт-Петербург, 12 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Музыка и песни объединят большинство мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России в Петербурге. А центром праздничных торжеств станет Петропавловская крепость, где 319 лет назад Петр I основал новый город.

Александр Куликов ИА REGNUM Военный оркестр

Главным событием дня станет Фестиваль духовых оркестров на Соборной площади Петропавловской крепости. Он начнется ровно в полдень, с полуденным выстрелом крепостной пушки.

В фестивале примут участие более 450 военных музыкантов России, а также Ансамбль пограничной службы Республики Беларусь. В рамках фестиваля состоится дефиле духовых оркестров, которое начнётся в 15:00.

В программе фестиваля, которая продлится до 18:00, не только военные марши, гимны и старинные вальсы. Для зрителей прозвучат и широко известные произведения советских композиторов и другие любимые мелодии. Фестиваль завершится Гимном Великому городу Р. Глиэра и попурри на темы о России в исполнении сводного оркестра.

Дирижировать сводным оркестром будет начальник оркестровой службы Западного Военного округа подполковник Павел Гернец. Доступ зрителей на Фестиваль духовых оркестров свободный.

Также в День России в Исаакиевском соборе впервые прозвучит «Гимн Исаакиевского собора» в исполнении Молодежного хора этого храма. Автор гимна — петербургский композитор Алексей Топалов.

В парке «Озеро Долгое» 12 июня с 15:00 до 20:00 пройдет молодежная акция, приуроченная к празднованию Дня России. В её рамках состоится концертная программа с участием популярных кавер-групп «5 ветров», «На Париж», BlackFox, «Декабрь» и финалиста проекта «Живой звук» Денис Яковлев.

Также в ходе акции пройдет выставка фотографий любителей и профессионалов «Моя Россия», будут открыты пять тематических мастер-классов по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, площадка для сдачи комплекса ГТО и семейная площадка с аттракционами и российскими мультфильмами. Интерактивные площадки будут работать с 15:00 до 18:30. Концертная программа на сцене с 15:00 до 20:00.

Завершением торжеств станет Праздничный концерт ко Дню России, который начнется в 18:00 на Соборной площади Петропавловской крепости. В исполнении артистов прозвучат народные песни, мелодии из любимых кинофильмов, русские романсы и популярные эстрадные хиты.