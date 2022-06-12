Чита, , 10:07 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 12 июня в рамках празднования Дня России провел личный прием граждан. На встречу пришли люди с просьбой решить вопросы общественного значения. В том числе — развития спорта и поддержания здорового образа жизни.

Занятия спортом Pixabay.com

С инициативой помочь спортивному клубу «Русич» пришла мама воспитанника клуба Анастасия Богомазова.

«Социально-спортивный клуб «Русич», вот уже на протяжении 10 лет занимается воспитанием и подготовкой спортсменов. Тренерский состав имеет сорокалетний стаж педагогической, тренировочной деятельности. Цокольное помещение по адресу: ул. Гагарина, 15, помещение 1, в котором располагается клуб, было восстановлено организаторами клуба с нуля.

В нем не было ни батарей, ни окон, ни проводки — просто голый кирпич. С большим трудом и любовью оно приобрело тот вид, который имеет сейчас. Клуб посещают 130 детей из разных районов города, оказывается поддержка детям из многодетных, малоимущих семей, а также посещают занятия взрослые люди и люди пенсионного возраста», — рассказала мама подростка.

Она попросила оказать помощь в приобретении спортивного инвентаря.

Александр Осипов поблагодарил Анастасию Богомазову за неравнодушное отношение к делу и поручил оказать содействие с приобретением спортивного инвентаря, а также предоставить клубу возможность аренды помещения на длительный срок.

Также в числе граждан, обратившихся с инициативами по развитию спорта, Жаргал Намсараев, предложивший развитие киберспорта, и председатель Федерации армреслинга Забайкальского края Михаил Сурков, обратившийся за разрешением открыть клуб на балансе городского бюджета и передать спортзал на эти цели по улице Матвеева, 36.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года в Забайкалье официально объявлено о старте спортивной пятилетки.

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