Горно-Алтайск, 12 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок выявили многочисленные грубые нарушения в летних оздоровительных лагерях в Республике Алтай. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ведомства.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Лазарет

В частности, в ряде учреждений проверяющие не нашли мыла и туалетной бумаги. Продукты питания принимались без подтверждающих их качество и безопасность документов, к тому же нарушаются условия их хранения. В Купчегеньской школе выдавали гарнир, который весил вдвое меньше нормы.

«В Бирюлинской СОШ начальник лагеря разрешил выдачу готовых блюд ещё до приготовления (бракеражный журнал заполняется заранее). Суточные пробы от всех блюд не оставляются в Бийкинской СОШ, Бирюлинской СОШ, Куладинской СОШ», — отметили в управлении.

В смывах, отобранных в ряде сельских школ выявлены кишечные палочки. А в Урлу-Аспакской школе в готовой картофельной запеканке обнаружен золотистый стафилококк. По итогам проверок возбуждены административные дела.